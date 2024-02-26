Νέο περιστατικό φριχτής κακοποιήσης και θανάτωσης ζώου στην Καβάλα.

Σήμερα το πρωί ένας πολίτης στην περιοχή του περιφερειακού δρόμου, στις παρυφές της πόλης, βρέθηκε μπροστά στην αποτρόπαια εικόνα ενός μικρόσωμου σκύλου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου.

Το άτυχο ζώο βρέθηκε ακρωτηριασμένο στα μπροστινά του πόδια, φαίνεται επίσης να είχε δεθεί στο λαιμό με δεματικά, ενώ το κεφάλι και ένα μέρος του σώματός του ήταν καμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Σύμφωνα με το φιλοζωικό σωματείο Καβάλας «Αίσωπος» - που δημοσίευσε στο FB φριχτές εικόνες της κακοποίησης - το σκυλάκι βρέθηκε στην περιοχή του Πρ. Ηλία πίσω από την Ακρόπολη.

Από τη συνολική εικόνα του ζώνου και τα τραύματά που φέρει στο σώμα του δεν είναι ξεκάθαρο αν το σκυλί βασανίστηκε και θανατώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρέθηκε ή αν μεταφέρθηκε εκεί.

Πολίτες και μέλη φιλοζωικών οργανώσεων ενημέρωσαν την αστυνομία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγικής θανάτωσης του ζώου και να βρεθεί ο δράστης ή οι δράστες της αποτρόπαιας πράξης.

«Ο εγκληματίας που προέβει σ' αυτή την αποτρόπαια πράξη, είναι επικίνδυνος για το σύνολο ανθρώπων και ζώων!!» αναφέρει ο «Αίσωπος»

Πηγή: skai.gr

