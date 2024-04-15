Oπερα Θεσσαλονίκης: Κάθειρξη σε πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή για κακοδιαχείριση

Πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Όπερας Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών για κακοδιαχείριση, κατά την χρονική περίοδο 2008-2010. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κατ' εξακολούθηση απιστία στην υπηρεσία σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που επιχορηγείται από το Δημόσιο, με την προκληθείσα ζημιά να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Ο εισαγγελέας της έδρας στην πρότασή του περιέγραψε «τα έργα και ημέρες» του κατηγορούμενου καλλιτεχνικού διευθυντή, εστιάζοντας σε πανάκριβες παραστάσεις, υπέρογκες αμοιβές καλλιτεχνών, δικηγόρων και διαφημιστών, προσωπικά έξοδα και διάφορες άλλες δαπάνες, όπως Η/Υ, κλιματιστικά, τηλεφωνικό κέντρο κ.ά. «Εν γνώση του προκάλεσε ζημιά στην περιουσία της Όπερας (σ.σ. λειτουργούσε τότε ως αυτόνομο τμήμα του ΚΘΒΕ), καθώς ενήργησε κατά τα δύο έτη που ήταν διορισμένος καλλιτεχνικός διευθυντής εντελώς αυθαίρετα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας την καταδίκη του.

Καταθέτοντας ως μάρτυρας, πρώην πρόεδρος της Εφορείας του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού φορέα, ανέφερε ότι από τις παραστάσεις που «ανέβασε», η Όπερα ζημιώθηκε με το ποσό των 2,5 εκατ, ευρώ. «Ήθελε να προβληθεί, δεν τον ενδιέφερε το δημόσιο χρήμα», κατέθεσε, τονίζοντας ότι «αυτός ήταν ο λόγος που έκλεισε η Όπερα», περί τα τέλη του 2010 με αρχές του 2011.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

