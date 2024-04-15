Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έξι τραυματίες σε ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Πανεπιστημίου

Στο διώροφο τουριστικό λεωφορείο έπεσε, από τα καλώδια, η κεραία τρόλεϊ

Έξι τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Πανεπιστημίου

Ατύχημα με διώροφο τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε νωρίτερα επί της οδού Πανεπιστημίου 58.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:30 όταν η κεραία από τρόλεϊ που κινούταν στα δεξιά, έπεσε πάνω στην οροφή του διερχόμενου λεωφορείου τραυματίζοντας ελαφρά έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Όπως διευκρινίζεται από την Αστυνομία, οι τραυματίες δεν υπέστησαν ηλεκτροπληξία παρά μόνο εκδορές.

Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

[\\[[

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ατύχημα λεωφορείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark