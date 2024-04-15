Έξι τραυματίες σε τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Πανεπιστημίου

Ατύχημα με διώροφο τουριστικό λεωφορείο σημειώθηκε νωρίτερα επί της οδού Πανεπιστημίου 58.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3:30 όταν η κεραία από τρόλεϊ που κινούταν στα δεξιά, έπεσε πάνω στην οροφή του διερχόμενου λεωφορείου τραυματίζοντας ελαφρά έξι τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Όπως διευκρινίζεται από την Αστυνομία, οι τραυματίες δεν υπέστησαν ηλεκτροπληξία παρά μόνο εκδορές.

Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.