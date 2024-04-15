Κρήτη: Επίθεση με μαχαίρι στα Χανιά

Συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ομοεθνή του, αλλοδαπός, σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων.

Ειδικότερα, προχθές (13/04/2024) το μεσημέρι, ο δράστης με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε στο πόδι ομοεθνή του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες όπου στη συνέχεια εξήλθε.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε και η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

