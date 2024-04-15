Σε στοχευμένες ειδικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εξάλειψη της βίας των ανηλίκων, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Συγκεκριμένα, το τελευταίο τριήμερο 12-14 Απριλίου 2024, υλοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια, οργανωμένες επιχειρήσεις, ήπιας αστυνόμευσης, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία συγκέντρωσης νέων, όπου έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβατικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν -4.358- ανήλικοι, προσήχθησαν -80- και συνελήφθησαν -33- ως εξής:
-5- για κλοπές – διαρρήξεις,
-5- για σωματικές βλάβες,
-3- για ναρκωτικά,
-17- για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,
-1- για όπλα και
-2- για λοιπά αδικήματα.
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 121 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 100 για Κ.Ο.Κ., ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης.
