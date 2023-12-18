Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ήταν η συχνότερη παράβαση, που βεβαίωσε η ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 10 έως και 16 Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα και οδηγούς, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 8.397 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.201. παραβάσεις, ως ακολούθως:
- υπερβολική ταχύτητα 170,
- μη χρήση προστατευτικού κράνους 109,
- μη χρήση ζώνης ασφαλείας 180,
- οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 87,
- χρήση κινητού τηλεφώνου 35,
- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 26,
- αντικανονικό προσπέρασμα 37,
- αντικανονικοί ελιγμοί 31,
- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 71,
- λοιπές παραβάσεις 1455.
