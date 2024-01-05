Όλοι Mαζί Mπορούμε: Το πρόγραμμα των εθελοντικών αιμοδοσιών από 8 έως 14 Ιανουαρίου

Το πρόγραμμα των εθελοντικών αιμοδοσιών (ανά μέρα) της συλλογικής δράσης των ΕΚΕΑ, Περιφέρειας Αττικής, ΕΟΔΥ, ΠΟΣΕΑ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ για το διάστημα 8 Ιανουαρίου έως και 14 Ιανουαρίου, όπως έχει διαμορφωθεί και στο site του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Ενορία Στιμάγκα

Ώρα: 16:00 - 19:00

Διεύθυνση: Βέλου - Βόχας

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την Τρίτη 9 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 09:00 - 17:00

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Πεζόδρομος

Ώρα: 10:00 - 14:00

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη Κινητή Μονάδα

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αιμοδοτικός Σύλλογος Αζώρου

Ώρα: 09:00 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημοτικό Σχολείο Μηλέας

Διεύθυνση: Ελασσόνα

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ΕΕΑ Ζευγολατιού

Ώρα: 16:00 - 19:00

Χώρος αιμοληψίας: Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αιμοδοτικός Σύλλογος Αβδέλλας και Δένδρων

Ώρα: 09:30 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Δημαρχείο Τυρνάβου

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 09:00 - 17:00

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Άγιος Χριστόφορος (Υπεραστικό ΚΤΕΛ)

Ώρα: 10:00 - 13:30

Διεύθυνση: Λεωφόρος Επτανήσου

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για το Σάββατο 13 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 10:00 - 13:00

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αιμοδοτικός Σύλλογος Νίκαιας

Ώρα: 09:00 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Πνευματικό Κέντρο Νίκαιας

Διεύθυνση: Κιλελέρ

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Σκάλα Καλλονής Λέσβου

Ώρα: 09:00 - 14:00

Χώρος αιμοληψίας: Πολιτιστικό Κέντρο

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Καβαλλούρι

Ώρα: 17:00 - 20:00

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...

Πρόγραμμα εθελοντικών αιμοδοσιών του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την Κυριακή 14 Ιανουαρίου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Ανθουπόλεως

Ώρα: 09:30 - 13:30

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίας Μαρίνας, Ανθούπολη

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 10:00 - 13:00

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Κάβος

Ώρα: 10:00 - 14:00

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ΕΕΑ Εισοδίων Νεμέας

Ώρα: 09:30 - 13:00

Χώρος αιμοληψίας: Ιερός Ναός Εισοδίων Νεμέας

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αιμοδοτικός Σύλλογος Ιερού Ναού Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Ώρα: 09:00 - 13:30

Διεύθυνση: Άρεως 1, Λάρισα

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Εθελοντές Ορφανίου

Ώρα: 08:30 - 13:30

Διεύθυνση: Ορφάνι

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος»

Φαρραί

Ώρα: 09:30 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Στο Πνευματικό Κέντρο

Δίνουμε αίμα. Δίνουμε ζωή. Γιατί ποτέ η ανάγκη δεν ήταν τόσο μεγάλη...



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.