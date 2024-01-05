Δεκάδες ανήλικοι ελέγχθησαν στην ευρύτερη του Αγίου Αθανασίου της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Προστασίας ανηλίκων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σχεδίασαν και υλοποίησαν, απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Αθανασίου, ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ελέχθησαν 57 ανήλικοι. Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

