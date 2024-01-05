«Ξαφνική» συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας έκαναν πριν από λίγη ώρα φοιτητές που αντιδρούν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές μάλιστα κινήθηκαν γρήγορα προς το Μέγαρο Μαξίμου, και έξω από το Μέγαρο σταμάτησαν και άνοιξαν τα πανό διαμαρτυρίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

📌Δήλωση του Άγγελου Θωμόπουλου, προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής κινητοποίησης των Φοιτητικών Συλλόγων ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια

🔴Οι φοιτητές σήμερα… pic.twitter.com/U8Vd8XI7E5 January 5, 2024

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση απάντησε με ΜΑΤ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις που προπηλάκισαν τους φοιτητές για να μην ακουστεί η φωνή τους».

Δήλωση του Άγγελου Θωμόπουλου, προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Πηγή: skai.gr

