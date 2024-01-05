Λογαριασμός
«Ξαφνική» συγκέντρωση φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας - Έφτασαν έξω από το Μαξίμου

Οι φοιτητές αντιδρούν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων

οδηγητής

«Ξαφνική» συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας έκαναν πριν από λίγη ώρα φοιτητές που αντιδρούν στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι φοιτητές μάλιστα κινήθηκαν γρήγορα προς το Μέγαρο Μαξίμου, και έξω από το Μέγαρο σταμάτησαν και άνοιξαν τα πανό διαμαρτυρίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. 

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση απάντησε με ΜΑΤ και άλλες αστυνομικές δυνάμεις που προπηλάκισαν τους φοιτητές για να μην ακουστεί η φωνή τους».

Δήλωση του Άγγελου Θωμόπουλου, προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Πηγή: skai.gr

TAGS: συγκέντρωση φοιτητές Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
