Από άνοιγμα σε παράθυρο που δεν ήταν μεγαλύτερο από 30 εκατοστά και με δραματικό τρόπο κατάφερε να βγει από λεωφορείο στο οποίο νωρίτερα είχε κάνει απόπειρα κλοπής πορτοφολιού, μια γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών.

Η γυναίκα, με προφανή κίνδυνο να τραυματιστεί και ενώ επιβάτες του λεωφορείου προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν, έκανε απέλπιδες προσπάθειες να διαφύγει, καταφέρνοντας τελικά να βγει από το παράθυρο και να απομακρυνθεί από το όχημα αλλά και από τον έκπληκτο κόσμο που την έβλεπε.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το GRTimes.gr :

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, λίγο μετά τις 10.00πμ, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας σε λεωφορείο της γραμμής 3Κ και περίπου στο ύψος της οδού Μπότσαρη. Η δράστης ήταν καλοντυμένη με προσεγμένη εμφάνιση, ξανθιά, αδύνατη και με σχετικά χαμηλό ύψος. Επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στο ύψος της στάσης Ανάληψη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιχείρησε να κλέψει πορτοφόλι από τσάντα γυναίκας, αλλά έγινε αντιληπτή.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το λεωφορείο μόλις αντιλήφθηκε το περιστατικό και η πορτοφολού που επέστρεψε αμέσως το πορτοφόλι στην κάτοχο του, προσπαθώντας να θολώσει τα νερά και να βρει χρόνο να διαφύγει, άρχισε να λέει με σπαστά Ελληνικά “είναι τρελή αυτή.. είναι τρελή”. Ταυτόχρονα κινήθηκε προς το πίσω μέρος του αστικού όπου βρήκε το ανακλινόμενο παράθυρο και αμέσως επιχείρησε να διαφύγει καθώς οι πόρτες του οχήματος ήταν κλειστές.

Επιβάτες επιχείρησαν να τη σταματήσουν και να τη συγκρατήσουν, όμως η γυναίκα που χτυπιόταν ουρλιάζοντας, κατάφερε να χωρέσει τελικά και να εγκαταλείψει το αστικό, τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Πίσω της άφησε τον σκούφο που φορούσε, ένα πακέτο τσιγάρα και δύο αναπτήρες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό της.

