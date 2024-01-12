Όλοι Μαζί Μπορούμε: Πρόγραμμα Εθελοντικών Αιμοδοσιών για το διάστημα 15/1 έως και 21/1

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Αττικής, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν αιμοδοσίες σε ασφαλείς χώρους εκτός Νοσοκομείων, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πρόκειται να συνεχιστεί μέχρι τα αποθέματα αίματος να είναι επαρκή.

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τρίτη 16 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 09:00 - 17:00

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Πεζόδρομος

Ώρα: 10:00 - 14:00

Διεύθυνση: Γ. Θεοτόκη Κινητή Μονάδα

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 09:00 - 17:00

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Αιμοδοτικός Σύλλογος 2ου Γυμνασίου Λάρισας

Ώρα: 09:00 - 13:30

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 189, Λάρισα

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία με το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ», το Δήμο Χίου και τη Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου, διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ώρα: 09:00 - 13:00

Χώρος αιμοληψίας: Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Ναυτικής Κατεύθυνσης «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - T.E.E.N.S»

Διεύθυνση: Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 38, Φάρκαινα

Δήμος Γαλατσίου

Ώρα: 09:00 - 13:30

Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι

Σταθερή Αίθουσα Αιμοληψιών ΕΚΕΑ (Γήπεδο Αιγάλεω)

Ώρες λειτουργίας: 14:00 - 19:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105697986

Διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 314, γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», Αιγάλεω

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 08:30 - 13:30

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 10:00 - 13:00

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Νέες Κυδωνιές Λέσβου

Ώρα: 16:00 - 20:00

Χώρος αιμοληψίας: Αγροτικό Ιατρείο

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Καρουσάδες

Ώρα: 17:00 - 20:00

Οι προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες για την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, έχουν ως εξής:

Σύλλογος Γυναικών Μαραθώνα

Ώρα: 09:30 - 13:00

Διεύθυνση: Σπήλαιο Πανός, Γυμνάσιο Μαραθώνα

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2294067610

Ιερός Ναός Αγίου Φιλίππου Βλασσαρούς

Ώρα: 11:30 - 14:00

Διεύθυνση: Ανδριανού 19, Μοναστηράκι

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος»

Χρυσοπηγή

Ώρα: 09:30 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος»

Καλάνιστρα

Ώρα: 09:30 - 13:30

Χώρος αιμοληψίας: Στο Πνευματικό Κέντρο

Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Εθελοντές Σιδηροχωρίου Καβάλας

Ώρα: 08:30 - 13:30

Διεύθυνση: Σιδηροχώρι

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Λευκίμμη

Ώρα: 10:00 - 14:00

Διεύθυνση: Λευκίμμη (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ»

Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου»

Ώρα: 10:00 - 13:00

