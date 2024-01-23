Όλοι Mαζί Mπορούμε: Μαζί θα πρασινίσουμε την Ελλάδα

Το Ολοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, στις 11 π.μ., δενδροφυτεύουμε σε 4 σημεία:

Στην Πεντέλη

Σημείο συνάντησης: το τέρμα της οδού Ιπποκράτους, μπροστά στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).

Στη Χίο, στην περιοχή Κορακάρη, στο Παλαιό Πεδίο Βολής,

Στα Ψαρά, στην περιοχή των Δεξαμενών,

Και τις Οινούσσες, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Οι δράσεις στη Χίο, στα Ψαρά και στις Οινούσσες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους Χίου, Ψαρών & Οινουσσών, αντίστοιχα.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πηγή: skai.gr

