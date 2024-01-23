Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη «ψηφιακή» μεταβίβαση ακινήτου - Σε 14 λεπτά η μεταγραφή

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες με επιτυχία η πρώτη μεταγραφή από τον φάκελο ψηφιακής μεταβίβασης ακινήτου που λειτουργεί από 1/1/2024 στο akinita.gov.gr

Για τη νέα ψηφιακή διαδικασία μίλησε στον αέρα του ΣΚΑΪ ο συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Μαυροδόντης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε «Ξεκινάει μια νέα εποχή, αφήνουμε τη γραφειοκρατία πίσω μας και με τη βοήθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πηγαίνουμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Μαυροδόντης, ο οποίος περιέγραψε την διαδικασία καταλήγοντας ότι «Πέμπτη κατατέθηκε ο Φάκελος, Παρασκευή πήραμε το πιστοποιητικό καταχώρησης».

Πρόκειται για αγοραπωλησία ακινήτου 100 τ.μ. στην περιοχή Επανομή, στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστοιχη πράξη με την μέχρι τώρα κατάσταση σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια απαιτούσε εως και 10 μήνες καθυστέρηση στη μεταγραφή συμβολαίου με αποτέλεσμα ο κάθε αγοραστής να είναι πρακτικά στον “αέρα” έχοντας πληρώσει το τίμημα αλλά χωρίς να έχει αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου του.

Σε όλη αυτήν την πολύ προβληματική κατάσταση δίνει λύση ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης που παρουσίασε ο αρμόδιος Υφυπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχοντας δεσμευθεί για μεταγραφή σε 1 εργάσιμη ημέρα, κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν εκτός πραγματικότητας.

Αυτή τη στιγμή από το akinita.gov.gr πραγματοποιούνται αποκλειστικά αγοραπωλησίες φυσικών προσώπων για κτηματογραφημένα ακίνητα, όμως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει δεσμευθεί να εντάξει σύντομα και τα νομικά πρόσωπα αλλά και άλλες πράξεις όπως η δωρεά, η γονική παροχή και η αποδοχή κληρονομιάς.

Πηγή: skai.gr

