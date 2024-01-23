Συνάντηση Καιρίδη με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες Ασύλου, Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, συναντήθηκε σήμερα με τα προεδρεία των σωματείων συμβασιούχων εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμβολή των συμβασιούχων στο έργο του υπουργείου και τη διαχείριση του μεταναστευτικού, η κυβέρνηση αποφάσισε και πέτυχε την παράταση των συμβάσεων τους μέχρι το τέλος του 2024.

Στο μεσοδιάστημα θα τρέξει η νέα προκήρυξη της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, για συμβάσεις μέχρι τα τέλη του 2029, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ο κ. Καιρίδης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι η πόρτα του γραφείου του θα είναι πάντα ανοιχτή για την από κοινού αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων και τους ευχαρίστησε για την αγαστή συνεργασία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.