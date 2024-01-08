Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στάσεις εργασίας της ΟΛΜΕ από σήμερα έως 31 Ιανουαρίου

Οι καθηγητές στα σχολεία αντιδρούν στην αξιολόγηση 

olme

Την πρώτη κινητοποίηση για το 2024 ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) εκφράζοντας την αντίθεσή της στην αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-2-2023), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 8/1 έως και Τετάρτη 31/1/2024 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΛΜΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark