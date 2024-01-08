Την πρώτη κινητοποίηση για το 2024 ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) εκφράζοντας την αντίθεσή της στην αξιολόγηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-2-2023), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 8/1 έως και Τετάρτη 31/1/2024 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Πηγή: skai.gr

