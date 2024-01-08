Σε πάνω από τριάντα προσαγωγές φιλάθλων προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής 7 Ιανουαρίου αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Άρη με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι προσαγωγές έγιναν Στην περιοχή της Τούμπας όπου είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων και παρακολουθούσαν τον αγώνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν σε χώρο που παλαιότερα λειτουργούσε ως σύνδεσμoς αλλά πλέον λειτουργεί ως καφετερία.

Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων, όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.