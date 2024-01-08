Παγώνη στον ΣΚΑΪ: Συναγερμός για το άνοιγμα των σχολείων - Τι θα γίνει με τις απουσίες

Να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο ακόμα και αν παρατηρούν μια μικρή αδιαθεσία και το τεστ βγαίνει αρνητικό, συνιστά στους γονείς η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εξήγησε ότι τις πρώτες ημέρες το ιικό φορτίο είναι χαμηλό και το τεστ ενδέχεται να βγαίνει αρνητικό ωστόσο το παιδί μεταδίδει τη νόσο. «Πρέπει να σταματήσουμε τη μετάδοση», τόνισε και πρόσθεσε ότι σημειώνεται αύξηση στις νοσηλείες κατά 40%.

Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία σημείωσε ότι στις ΜΕΘ δεν παρατηρείται ακόμη πίεση ενώ είπε ότι τα περιστατικά γρίπης είναι περισσότερα και με πιο βαριά συμπτώματα.

«Τα παιδιά που θα πάνε σχολείο από σήμερα πρέπει να πηγαίνουν εφοδιασμένα με μάσκα και αντισηπτικό. Ανοιχτά παράθυρα και όχι αγκαλιές και φιλιά» είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Παγώνη σημείωσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη δεν προκαλεί πνευμονίες καθώς πλήττει το ανώτερο αναπνευστικό. «Οι μεγαλύτερες ηλικίες, σε συνεννόηση με το γιατρό τους πρέπει να παίρνουν τα αντιικά φάρμακα» ανέφερε και επανέλαβε πως οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα να κάνουν το εμβόλιο παράλληλα με αυτό της γρίπης.

