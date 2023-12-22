ΕΦΕΤ: Απόσυρση πακέτων με χυλοπίτες - Βρέθηκαν ίχνη γάλατος

Στην απόσυρση πακέτων με χυλοπίτες προχωρά ο ΕΦΕΤ, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, οι χυλοπίτες «ΗΛΙΣ Χυλοπίτα Φαρδιά» των 450 gr είχαν ίχνη γάλακτος λόγω επιμόλυνσης, χωρίς αυτό το ενδεχόμενο να αναγράφεται στα συστατικά με κατάλληλο τρόπο.

Αυτό τις κάνει επικίνδυνες για ανθρώπους έχουν αλλεργία στο γάλα. Οι παρτίδες αποσύρθηκαν και σε σχετική ενημέρωση έχει προχωρήσει και η ίδια η εταιρεία.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης – διερεύνησης, σχετικά με το τρόφιμο «ΗΛΙΣ Χυλοπίτα Φαρδιά» των 450 gr, το οποίο παράγεται και διακινείται από την επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» στο Θολό Ταξιαρχών στη Ζαχάρω Ηλείας, διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο αυτοελέγχου της επιχείρησης, βρέθηκαν ίχνη γάλακτος στο συγκεκριμένο προϊόν, με αριθμό παρτίδας Lot 3902 και ημερομηνία λήξης 31-12-2025 λόγω επιμόλυνσης, χωρίς το ενδεχόμενο αυτό να αναγράφεται στα συστατικά του με τον κατάλληλο τρόπο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της παρτίδας του προϊόντος από την επιχείρηση, και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Η επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημά της, και στην ιστοσελίδα της με ταυτόχρονη ενημέρωση των πελατών.

Καλούνται οι καταναλωτές, που είναι αλλεργικοί στο γάλα και στα προϊόντα με βάση το γάλα, και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι), να μην το καταναλώσουν».

Η ανακοίνωση της εταιρείας προς το καταναλωτικό κοινό

«Κατόπιν δειγματοληψίας στα πλαίσια αυτοελέγχου από την επιχείρησή μας, στο προϊόν "ΧΥΛΟΠΙΤΑ ΦΑΡΔΙΑ ΗΛΙΣ" 450γρ, με LOT 3902 και ημερομηνία λήξης 31/12/2025, βρέθηκε ίχνος γάλακτος.



Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι θα ανακαλέσουμε την συγκεκριμένη παρτίδα προς επανασυσκευασία και αποκατάσταση της επισήμανσης στην συσκευασία.



Παρακαλούνται όσοι έχουν αλλεργία στο γάλα να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν».

Πηγή: skai.gr

