Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εορτασμός Θεοφανείων στην Κωνσταντινούπολη - Παρόντες Κασσελάκης και Ανδρουλάκης

Σε κλίμα λαμπρότητας και κατάνυξης έγινε ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιώργος Κώτσηρας, ενώ το παρών έδωσαν οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΑΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή προσκυνητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες, που έφθασαν στο Φανάρι για να παρακολουθήσουν την τελετή κατάδυσης του Σταυρού στα νερά του Κεράτιου Κόλπου, στην παραλία μπροστά από την έδρα του Οικουμενικού Θρόνου.

Καθαγιασμός των υδάτων έγινε και σε άλλα σημεία της Κωνσταντινούπολης, στον Βόσπορο, τα Πριγκηπόννησα, στον 'Αγιο Στέφανο και στο Μόδι της Χαλκηδόνας στην ασιατική ακτή, όπου έγινε ο Αγιασμός των υδάτων για πρώτη φορά έπειτα από 49 χρόνια. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων του και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον κ. Κασσελάκη.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε: «Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται. Είναι μεγάλη μου τιμή και είμαι ευγνώμων στον Οικουμενικό Πατριάρχη που με προσκάλεσε, να είμαι εδώ στα Φώτα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι μία γιορτινή μέρα, μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, όπου πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που είπε και ο Παναγιότατος στο κήρυγμα του. Αυτό το πνευματικό υπόβαθρο της πίστης μας να γίνει πράξη στην ειρήνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε ειρήνη στη γειτονιά μας, αλλά και κοινωνική ειρήνη μέσα στην Ελλάδα. Εύχομαι από καρδιάς να φωτίσει το άγιο πνεύμα όλους τους Έλληνες, να μπορέσουμε να γίνουμε ο καλύτερος μας εαυτός, να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, υγεία στο νέο έτος και ειλικρινά καλή χρονιά, χαμόγελο και όλοι μαζί για τον Ελληνισμό, όπου και αν είμαστε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μαε εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Εύχομαι στην αρχή αυτή της νέας χρονιάς να υπάρχει ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους. Εύχομαι σταθερότητα και ειρήνη στην ανθρωπότητα και επιτέλους να τερματιστούν οι δύο συγκρούσεις που εξελίσσονται στην ευρύτερη γειτονιά μας σκορπώντας τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους. Χρόνια Πολλά με υγεία σε όλες της Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης».

