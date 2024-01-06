Ανδρουλάκης από το Φανάρι: Ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη σε όλους του Έλληνες

Ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη ευχήθηκε σε όλους τους 'Ελληνες, και ειδικά στους πιο αδύναμους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά τον Αγιασμό των Υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο.

Στη δήλωσή του ανέφερε: «Είναι χαρά και τιμή μου, που βρίσκομαι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Εύχομαι στην αρχή αυτής της νέας χρονιάς να υπάρχει ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους του Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους.

Εύχομαι σταθερότητα και ειρήνη στην ανθρωπότητα και να τερματιστούν επιτέλους οι δυο συγκρούσεις, που εξελίσσονται στην ευρύτερη γειτονιά μας σκορπώντας τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους.

Χρόνια πολλά με υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

