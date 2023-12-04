Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στόχος ληστή έπεσε μεγάλο κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκινήτων στη Νίκαια και μάλιστα μέρα μεσημέρι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο skai.gr φαίνονται οι κινήσεις του ληστή, ο οποίος χωρίς να έχει κρυμμένο το πρόσωπό του μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται κατευθείαν στο γραφείο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατόπιν ανοίγει το συρτάρι που μέσα ο ιδιοκτήτης του έχει τις εισπράξεις της ημέρας, αλλά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για για πληρωμές και γενικότερα την κίνηση του καταστήματος, το αρπάζει και γίνεται καπνός.

«Μέσα σε ένα λεπτό έγινε η ληστεία» λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κ. Σεμερτζίδης, ο οποίος μιλώντας στον skai.gr υποστηρίζει πως εκτός του ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα, ο θρασύτατος ληστής πρέπει να τον παρακολουθούσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ληστής έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.