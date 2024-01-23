Οι προτάσεις των συνδικάτων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

Τις βασικές προτάσεις των συνδικάτων για την προάσπιση και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (EU OSHA) και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρθηκε, οι κυριότερες προτάσεις είναι οι εξής:

«- Η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

- Η ένταξη του μαθήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία στο ωρολόγιο πρόγραμμα, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση

- Η σύσταση φορέα επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών

- Η ενίσχυση και στελέχωση του ΣΕΠΕ

- Η ενίσχυση και αυτοτελής λειτουργία στο ΥΠΕΝ του ΣΕΜ

- Η ουσιαστική λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΣΥΑΕ)

- Η δημιουργία Διευθύνσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο

- Η δημιουργία ειδικών τμημάτων πρόληψης, όπου θα περιλαμβάνεται και η ιατρική της εργασίας σε όλα τα νοσοκομεία

- Ανάπτυξη εθνικού, δημόσιου προγράμματος υποχρεωτικών, περιοδικών, προσυμπτωματικών ελέγχων στους χώρους εργασίας

- Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος γενικευμένης, πρακτικής ειδίκευσης στην ιατρική της εργασίας

- Αναμόρφωση του συστήματος αναγγελίας και καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων, καθώς και του συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των δεδομένων

- Ενημέρωση και πιστοποίηση κάθε εργαζομένου σε κάθε θέση εργασίας».

Παράλληλα, ο κ. Στοϊμενίδης παρέθεσε στοιχεία της έρευνας της ΟΣΕΤΕΕ, σύμφωνα με τα οποία, «το 2023, 179 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από εργατικά δυστυχήματα και 287 τραυματίστηκαν σοβαρά πανελλαδικά. Το 2022, 104 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από εργατικά δυστυχήματα και 140 τραυματίστηκαν σοβαρά. Επίσης, με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2018, έχασαν τη ζωή τους 46 εργαζόμενοι, το 2019 51 εργαζόμενοι, το 2020 41 εργαζόμενοι και το 2021 31 εργαζόμενοι».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Στοϊμενίδης τόνισε ότι οι επαγγελματικές ασθένειες δεν καταγράφονται στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.