Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, χιλιάδες αστυνομικούς και προελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας της αστυνομίας για την Τετάρτη (6/12). Μάλιστα, θα υπάρξει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με διμοιρίες των ΜΑΤ από την επαρχία.

Αυτό τον σχεδιασμό θα τον υλοποιήσουν τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ ελικόπτερα και drones θα δίνουν την εικόνα από αέρος προκειμένου να κατευθύνουν της επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες θα καθοριστούν ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών.

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην περιοχή των Εξαρχείων.

Πότε κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι»

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

