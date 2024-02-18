Κλειστό από αύριο 19 έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Δεν θα εκτελούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», από αύριο Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 10 :30 το πρωί μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης σε ένα τμήμα περίπου 700 -800 μέτρων του κυρίως διαδρόμου.

Οι εργασίες όπως ανέφερε ο αερολιμενάρχης Γιώργος Πλιάκας, θα γίνουν στο μεσαίο κομμάτι του διαδρόμου, επισημαίνοντας ότι με αυτή την ασφαλτόστρωση και όσες έχουν προηγηθεί στο Αεροδρόμιο τα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά θα υπάρχει ένας καινούργιος ασφαλτοτάπητας στο μισό τουλάχιστον τμήμα του διαδρόμου.

Ο κ. Πλιάκας ανέφερε ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες, από τις αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια Χανίων και Σητείας, ενώ σημείωσε ότι η επιλογή αυτού του διαστήματος για τις εργασίες δεν ήταν τυχαία, αφού πρόκειται για την εβδομάδα με τη μικρότερη επιβατική κίνηση όλου του χρόνου.

«Έχουν γίνει κι άλλα έργα εκσυγχρονισμού στο αεροδρόμιο» είπε ο αερολιμενάρχης, διευκρινίζοντας ότι αυτά συνδέονται τόσο με τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, όσο και τα καινούργια λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους επιβάτες προς τα αεροπλάνα.«Αν σκεφτούμε ότι είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει ημερομηνία λήξης λειτουργίας, νομίζω ότι και αυτά που κάνουμε είναι αρκετά σημαντικά βήματα, για να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους επιβάτες, μέχρι να πάμε στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, όπου θα τους εξυπηρετούμε πολύ καλύτερα» επισήμανε ο κ. Πλιάκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

