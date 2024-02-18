Με εγκαύματα σε σοβαρή κατάσταση ο Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του

Ο αθλητικογράφος και πρώην βουλευτής της ΝΔ Μανώλης Μαυρομμάτης και η συζυγός του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 05:30 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο ίδιος φέρει σοβαρά εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματος του και η σύζυγος του φέρει πιο σοβαρά εγκαύματα στο 40% του σώματος της. Η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η σύζυγος του έχει βαρύτερη κλινική εικόνα και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Και οι δυο νοσηλεύονται στη Μονάδα Εγκαυμάτων της πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου.

