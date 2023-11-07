Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος του ΟΑΣΘ συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονης ασκούμενης στον Οργανισμό

Υπάλληλος στο Αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης καταγγέλθηκε από 19χρονη ασκούμενη στον Οργανισμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 51 ετών κατηγορούμενος προσφέρθηκε μετά το τέλος της βάρδιας, χθες το βράδυ, να πάει την καταγγέλλουσα στο σπίτι.

Καθ' οδόν και καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο φέρεται να την παρενόχλησε σεξουαλικά, γεγονός που προκάλεσε την καταγγελία της στις Αρχές.

Ο υπάλληλος του ΟΑΣΘ συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

