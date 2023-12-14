Προσλήψεις 650 πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ειδικότερα, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την πρόσληψη 650 Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων 7ετούς θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2024.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, από τους 650, οι 620 θα αποτελούν πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό και οι 30 πυροσβεστικό επιστημονικό προσωπικό (δασολόγοι-δασοπόνοι).

Σημειώνεται ότι μέσα στο 2024 το Πυροσβεστικό Σώμα αναμένεται να ενισχυθεί συνολικά με 990 άτομα.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι «η ενίσχυση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος με 650 νέους δασοκομάντος 7ετούς θητείας σε συνδυασμό με τη δημιουργία 10 νέων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας για την επιχειρησιακή ενδυνάμωση σε έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές» στην μάχη για την κλιματική κρίση.

«Επιπλέον, πρόκειται να εισαχθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα 240 πυροσβέστες και 50 αξιωματικοί μέσω Πανελληνίων εξετάσεων και να προσληφθούν 10 πιλότοι, 30 αξιωματικοί μηχανικοί και 10 ιατροί», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

Οροι και προϋποθέσεις για αιτήσεις

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:

- οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1995 και μετά.

- κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης και κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ, ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, που δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

- αίτηση μπορούν να υποβάλουν και εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.

- αίτηση μπορούν να υποβάλουν δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) - αλλά και ρητινοσυλλέκτες που έχουν προϋπηρεσία ως δασεργάτες, με προϋπόθεση την συμπλήρωση τουλάχιστον 90 ενσήμων της ειδικότητας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους η οποία υποβάλλεται τρεις, τουλάχιστον, μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 (μη συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου) από τις 8 πμ έως τις 8μμ το βράδυ στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙΠΥΝ) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙΠΥ) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.fireservice.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

