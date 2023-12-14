Aυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ στην οποία επέβαιναν δύο αστυνομικοί περίπου στις 12.00 το μεσημέρι επί της λεωφόρου Κύμης στο Ολυμπιακό Χωριό στο ρεύμα προς Καλυφτάκη.

Ο οδηγός του λευκού βαν που δεν είχε πινακίδες, αφού παρέσυρε τους αστυνομικούς, στη συνέχεια τους εγκατέλειψε στο σημείο και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το λευκό βαν (ΙΧΦ) χτύπησε από πίσω μια από τις μηχανές και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε.

Οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή τραυματίστηκαν καθώς μετά την σύγκρουση έπεσαν στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κατάγματα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του οδηγού του οχήματός που τραυμάτισε τους αστυνομικούς.

Πηγή: skai.gr

