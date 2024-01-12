Ο τάφος του Χαρίλαου Φλωράκη στις κορυφές των Αγράφων

Η ομάδα Up Stories κατάφερε με σύμμαχο την παρατεταμένη καλοκαίρια των τελευταίων ημερών και με αρκετό πείσμα να επισκεφθεί έναν από τους κορυφαίους στόχους που είχε θέση τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για τον τάφο του ηγέτη της αριστεράς στην Ελλάδα Χαρίλαου Φλωράκη που βρίσκεται στις κορυφές των Αγράφων στα 1.000 μέτρα υψόμετρο στο Παλαιοζογλόπι Καρδίτσας απ όπου και καταγόταν.

Η εμπειρία της διαδρομής μέχρι να φτάσουμε στο σημείο είναι αξέχαστη και η περιπλάνηση στις μυτερές και γεμάτες έλατα και τρεχούμενα νερά κορυφές των Αγράφων λογίζεται ως μια από τις ομορφότερες που θα συναντήσει κανείς.

Πηγή: skai.gr

