«Με γνώμονα το τρίπτυχο ιατρική-ψυχική-κοινωνική φροντίδα, η Φλόγα υπηρετεί με σεβασμό και ευθύνη το παιδί που νοσεί από καρκίνο και την οικογένειά του. Έτσι, σήμερα μετά από 41 χρόνια συνεχούς δράσης αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης της δημόσιας υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους με καρκίνο», σημειώνει το ΔΣ της Φλόγας με αφορμή τη διάθεση 1 εκατ. ευρώ στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού.

«Είμαστε δίπλα στις οικογένειες με διάφορους τρόπους: Νοσηλεία στο σπίτι, φιλοξενία οικογενειών από την περιφέρεια, στήριξη της δημόσιας υγείας όπου διαπιστώνουμε ανάγκες. Μοναδικός στόχος μας είναι να κερδίσουμε αυτή την ίδια την ζωή και την υγεία των παιδιών μας.

Η υποστήριξη του κόσμου μας δίνει τη δυνατότητα να στηρίζουμε οικονομικά τη φροντίδα του παιδιού σε όλα τα επίπεδα, και για αυτό οφείλουμε να ενημερώνουμε για τη διάθεση των δωρεών που λαμβάνουμε.

Το ΔΣ της Φλόγας αποφάσισε να διαθέσει 1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του θεραπευτικού και διαγνωστικού εξοπλισμού στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού, όπου βασικά πραγματοποιείται η φροντίδα των παιδιών μας.

Ενημερώσαμε σχετικά το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Υγείας, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, με κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη και αναμένουμε προτάσεις τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.