Νέα σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη τριών ατόμων από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που εξωθούσαν στην πορνεία ανήλικες.

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι ένας από το κύκλωμα ανέβαζε φωτογραφίες ανήλικης σε ιστότοπο και κλείστηκαν τουλάχιστον 10 ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας.

Χθες, Πέμπτη συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων μια γυναίκα 31 ετών και δύο άνδρες 33 και 55 ετών, που κατηγορούνται –κατά περίπτωση- για μαστροπεία σε βάρος προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία σε βάρος ανηλίκου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία (παραγωγή, διανομή και κατοχή) με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατ’ επάγγελμα καθώς και γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, σε βάρος προσώπου νεοτέρου των δεκαπέντε ετών και προσώπου μεγαλύτερου των δεκαπέντε ετών, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των ανωτέρω συλληφθέντων καθώς και ακόμη έξι (6) ατόμων. Ειδικότερα:

Η 31χρονη, από αρχές του 2022, εξωθούσε ανήλικη στην πορνεία, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος,

Ο 33χρονος, στα μέσα Απριλίου 2023, ανάρτησε φωτογραφίες της ανωτέρω ανήλικης και μίας επίσης ανήλικης σε ιστότοπο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον -10- ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, και

Ο 55χρονος, το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2023, συνευρέθηκε ερωτικά στην οικία του με την πρώτη ανήλικη και ακόμη μία, έναντι χρηματικού ποσού, ενώ κατά το ίδιο διάστημα και προγενέστερα προέβη σε όμοιες πράξεις με τις εν λόγω ανήλικες, τόσο από κοινού όσο και με καθεμία ξεχωριστά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστήριων καθώς και ένα αεροβόλο όπλο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.