Χιλιάδες βιβλία «έκαναν φτερά» από το βιβλιοπωλείο των αστέγων στην οδό Πειραιώς στο κέντρο της Αθήνας.

Την κλοπή διαπίστωσε σήμερα το πρωί ένας τους τρεις ιδρυτές του όταν έφτασε στο βιβλιοπωλείο και σύμφωνα με εκτιμήσεις η κλοπή πρέπει να έγινε χθες Πέμπτη τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την ertnews.gr υπολογίζεται ότι οι άγνωστοι έκλεψαν περίπου 8.000 βιβλία τα περισσότερα από τα οποία είναι δωρεές ιδιωτών και εκδοτικών οίκων, κυρίως τις γιορτές, προκειμένου να συντηρηθούν άστεγοι.

«Τα πήραν – ας με ρωτούσανε ειλικρινά σας το λέω θα τους τα έδινα με όλη μου την καρδιά, αλλά μπαίνουν και τα παίρνουν. Εμείς δεν έχουμε χρήματα ούτε τίποτα, ζούμε 4 άνθρωποι με μεγάλη δυσκολία (…) Δεν στεναχωριέμαι που πήραν τα βιβλία γιατί θα μας ξαναέρθουν βιβλία – ο κόσμος μας αγαπάει, μας έχει αγκαλιάσει…» τόνισε ο Ιδρυτής του βιβλιοπωλείου των αστέγων, Λεωνίδας Κουρσούμης.

Όπως λέει ο ίδιος εδώ και 5 χρόνια γίνονται προσπάθειες μετεγκατάστασης σε άλλο μόνιμο χώρο στου Γκύζη, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν όλα αυτά τα βιβλία και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Ωστόσο λόγω κυρίως οικονομικών δυσκολιών το εγχείρημα δεν έχει επιτευχθεί

