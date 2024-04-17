Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον γιο του Φρέντη Μπελέρη

Συνάντηση με τον κ. Πέτρο Μπελέρη, υιό του Δημάρχου Χειμάρρας και υποψήφιου Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Φρέντη Μπελέρη και με τον πρώην Υπουργό Επικρατείας κ. Σταύρο Παπασταύρου, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον κ. Μπελέρη και τον κ. Παπασταύρου και ενδιαφέρθηκε να μάθει για την υγεία του Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή τους τελευταίους έντεκα μήνες. Ο κ. Πέτρος Μπελέρης τόνισε ότι ο πατέρας του «άντλησε δύναμη από την υποστήριξη των τελευταίων ημερών, καθώς και από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, ο οποίος τον επισκέφθηκε πριν από μερικούς μήνες, αλλά και από την επίσκεψη που είχαμε πραγματοποιήσει σε εσάς την προηγούμενη φορά. Με τη βοήθεια του Θεού, ελπίζω να δικαιωθούμε».

«Η πατρίδα αγωνίζεται ευρύτερα, σας σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Μετά τη συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε: «Είχα την ιδιαίτερη χαρά να δεχτώ τον κ. Μπελέρη και να συζητήσουμε για το θέμα που συζητείται σε όλο το μήκος της Ελλάδας τις ημέρες αυτές, για το θέμα του πατέρα του. Άκουσα με χαρά την επιλογή του να είναι υποψήφιος για την Ευρωβουλή. Δεν το βλέπω μέσα σε στενά εθνικά όρια, αλλά στο πνεύμα της δύναμης της ελευθερίας, που όλοι την επιθυμούμε και όλοι πρέπει να προσπαθούμε οπουδήποτε αυτή διεκδικείται».

Ο Μακαριώτατος επισήμανε, ακόμη, ότι αντάλλαξαν διάφορες απόψεις και ευχήθηκε ο Θεός να μας φωτίσει όλους, να φωτίσει και τους υπευθύνους, όπου βρίσκονται, σε όποιο σημείο της γης, ώστε η ελευθερία, που είναι ένα δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, να είναι πάνω από όλα τα άλλα.

Από την πλευρά του ο κ. Μπελέρης εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και τον ευχαρίστησε για την υποδοχή, τονίζοντας ότι θα μεταφέρει στον πατέρα του την ευλογία του.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής, κ. Χάρης Κονιδάρης.

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.