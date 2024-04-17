Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη χθες βράδυ στη Ναύπακτο όταν ένας 22χρονος έπιασε από το χέρι αστυνομικό και άρχισε να τον σέρνει με το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ αστυνομικοί του τμήματος Ναυπακτίας όπως γράφει το nafpaktianews.gr επιχείρησαν να ελέγξουν ένα αυτοκίνητο ωστόσο ο οδηγός πάτησε γκάζι, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας επιχειρώντας να διαφύγει.

Η προσπάθειά του δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως μετά και την ώρα που ένας 42χρονος αρχιφύλακας είχε πλησιάσει το αυτοκίνητο για να προχωρήσει στον προβλεπόμενο έλεγχο ο οδηγός έβαλε όπισθεν, έπιασε από το χέρι τον αστυνομικό, τον κράτησε και τον έσυρε για λίγα μέτρα τραυματίζοντας τον ελαφρά .

Ο 22χρονος οδηγός όμως δεν κατάφερε να ξεφύγει.

Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ ο αστυνομικός μεταρέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

