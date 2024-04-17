Θύμα αετονύχηδων έπεσε μία γυναίκα στην Πρέβεζα η οποία πείστηκε ότι για όσα «κακά κι ανάποδα» συμβαίνουν στη ζωή της φταίνε τα μάγια που της είχαν κάνει διάφορα πρόσωπα.

Δύο γυναίκες την έπεισαν ότι όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο και να βρει όσα επιθυμεί, αρκεί τα μάγια να «λυθούν».

Συνολικά της απέσπασαν 150.000 ευρώ σε μετρητά και άλλες 40.000 ευρώ σε κοσμήματα.

Η ζωή της άλλαξε αλλά προς το χειρότερο, αφού σε όσα πιθανά προβλήματα είχε προστέθηκε και ένα εξαιρετικά σοβαρό.. Να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχε καταφέρει να αποταμιεύσει τα προηγούμενα χρόνια.

Η παθούσα όταν κατάλαβε ότι όλα ήταν μια καλοστημένη παγίδα προσέφυγε στην Αστυνομία.

Από το Τμήμα Ασφάλειας της Πρέβεζας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία μιας ημεδαπής σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη μαζί με άγνωστη συνεργό της, αφού έπεισαν ημεδαπή ότι μπορούν να «λύσουν τα μάγια» που άγνωστοι δήθεν είχαν κάνει σε αυτή και την οικογένειά της, κατάφεραν να της αποσπάσουν σταδιακά κατά το χρονικό διάστημα του τελευταίου έτους το συνολικό χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας, ενώ η έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας για την ανακάλυψη της ταυτότητας της συνεργού συνεχίζεται.

