Αποκλεισμένοι στη Γαύδο 74 μετανάστες – Ανάμεσά τους 20 ανήλικα

Καράβι που μετέφερε μετανάστε κατέληξε στη Γαύδο αργά το απόγευμα τις Κυριακής. Πρόκειται για 74 άτομα όλοι άνδρες εκτός από ένα 8χρονο κοριτσάκι και 19 ακόμα ανήλικα παιδιά από 12-16 ετών. ‘Ολοι δηλώνουν Αιγύπτιοι.

Οι μετανάστες, που εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής, είναι όλοι καλά στην υγείας τους, ενώ αναμένεται να παραληφθούν από το Λιμενικό, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ως τότε, φιλοξενούνται σε κενό κτίριο στο Κόρφου, με μόνο θερμαντικό μέσο μια ξυλόσομπα, χωρίς ωστόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό -παπλώματα, κουβέρτες κλπ.

Η Δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ Χανίων, τόνισε τις περιορισμένες δυνατότητες που υπάρχουν στη Γαύδο τον χειμώνα και εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλεπάλληλες αφίξεις μεταναστών στο ακριτικό νησί.

Ακόμα περισσότερο τώρα, που ο αριθμός τους είναι μεγάλος και ανάμεσά τους υπάρχουν πολλά παιδιά.

