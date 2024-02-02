Εκτός από την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων στην υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την οποία κατηγορείται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Αυτή τη φορά, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει μία ΜΚΟ με την επωνυμία «Οι φίλοι του Άλλου Ανθρώπου».

Η Οργάνωση φέρει ως έδρα ένα ακίνητο ιδιοκτησίας της, οροφοδιαμέρισμα, στην Συγγρού ενώ στο διοικητικό συμβούλιο είναι τα δύο στενά συγγενικά πρόσωπα του Κ. Πολυχρονόπουλου (μητέρα και γαμπρός), που είχαν στο όνομά τους λογαριασμούς που γινόταν η διακίνηση χρημάτων προς τις στοιχηματικές εταιρίες.



Πηγή: skai.gr

