Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Νεκρός ο 40χρονος ένοικος

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες, οι οποίοι μετέβησαν στο σπίτι για να σβήσουν τις φλόγες

πυροσβεστική

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το συμβάν που σημειώθηκε νωρίτερα, σήμερα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, στην οδό Μαυρομιχάλη 44.

Ένας άνδρας 40 ετών εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες, οι οποίοι μετέβησαν στο σπίτι για να σβήσουν τις φλόγες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, συνέδραμαν έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα.

Θεσσαλονίκη Φωτιά
