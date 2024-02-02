Σε τραγωδία εξελίχθηκε το συμβάν που σημειώθηκε νωρίτερα, σήμερα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, στην οδό Μαυρομιχάλη 44.

Ένας άνδρας 40 ετών εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες, οι οποίοι μετέβησαν στο σπίτι για να σβήσουν τις φλόγες.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Μαυρομιχάλη, στη #Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 2, 2024

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, συνέδραμαν έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.