kataggelies@skai.gr: Προσποιούνται τους λογιστές, επικαλούνται επιδόματα και αποσπούν χρήματα

Θύμα τηλεφωνικής απάτης παραλίγο να πέσει η τηλεθεάτρια της εκπομπής «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, Ασπασία Λάζου.

Όπως κατήγγειλε στην εκπομπή, επιτήδειος την κάλεσε στο τηλέφωνο προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται, ζητώντας της τα στοιχεία του τραπεζικού της λογαριασμού για να της καταθέσουν χρήματα από το market pass που δήθεν η ίδια δικαιούτο.

Η κα Λάζου εξήγησε ότι επειδή υποψιάστηκε ότι πρόκειται για απάτη, του ζήτησε να την καλέσει ξανά. Η ίδια επικοινώνησε με τον λογιστή της και έμαθε ότι δεν υπάρχει υπάλληλος με το όνομα που της είχε αναφέρει στο τηλέφωνο.

Η κ. Λάζου προσπάθησε να επικοινωνήσει και με τον αριθμό από τον οποίο την είχε καλέσει, αλλά όπως διαπίστωσε δεν ίσχυε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.