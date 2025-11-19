Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχει ομολογήσει τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος ενός 58χρονου οδηγού ταξί στον Νέο Κόσμο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σε ανακριτή από τον οποίο θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Με παρελθόν ο 29χρονος

Ποινικό μητρώο έχει ο 29χρονος αφού όπως φαίνεται είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Θεοδόσης Πάνου, στις 20 Οκτωβρίου ένα φορτηγό τροφοδοσίας σούπερ μάρκετ ακούμπησε ή προκάλεσε ζημιά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του 29χρονου. Τότε εκείνος τους ακολούθησε μέχρι το σούπερ μάρκετ όπου και κατέβηκε προκαλώντας καβγά. Στη συνέχεια έβγαλε κοπίδι τραυματίζοντας δύο από τους επιβάτες του φορτηγού ενώ στον διαπληκτισμό συμμετείχε και ο πατέρας του 29χρονου.

Για το περιστατικό όλοι πήγαν στο αυτόφωρο και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Ωστόσο, δεν είναι τα μοναδικά περιστατικά αφού έχει εμπλακεί και σε άλλους καβγάδες. Εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Τι είπε για το περιστατικό με τον 58χρονο

Για το ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 58χρονου, ο 29χρονος παραδέχθηκε χθες στους αστυνομικούς ότι του έριξε 3 μπουνιές και εκείνος έπεσε κάτω. Επίσης, ισχυρίστηκε πως δεν είχε σκοπό να τον χτυπήσει τόσο άσχημα και να τον σκοτώσει.

Ακόμη, ανέφερε πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου βρέθηκε αιμόφυρτος στο αυτοκίνητό του ο 58χρονος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 29χρονος χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

