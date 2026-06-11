Σοκαριστική καταγγελία έκανε μια γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα του Ωρωπού, κατηγορώντας τον σύζυγό της πως την ξυλοκόπησε, την έκαψε με τσιγάρο, την έκοψε με μαχαίρι, τη βίασε, τραβώντας μάλιστα βίντεο το οποίο στη συνέχεια έστειλε σε φίλους του γράφοντας «κοιτάξτε πώς κλαίει».

Η γυναίκα έδειξε τα σημάδια που είχε το σώμα της στους αστυνομικούς, οι οποίοι έμειναν άφωνοι. Άμεσα έσπευσαν στο σπίτι, στο οποίο βρισκόταν και ο 8χρονος γιος της οικογένειας και ξεκίνησαν να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το παιδί είπε στους αστυνομικούς πως όταν ο πατέρας του αντιλήφθηκε πως η μητέρα του είχε φύγει από το σπίτι, πήρε το κινητό του και το πέταξε στη θάλασσα.

Ο δράστης φαίνεται πως μετά τις αποτρόπαιες πράξεις του και ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε για ύπνο και τότε βρήκε την ευκαιρία η γυναίκα να φύγει από το σπίτι και να πάει στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα και ερευνούν εάν έχει διαρρεύσει το αποτρόπαιο υλικό στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται πως το θύμα είχε κάνει και στο παρελθόν 3-4 φορές καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο τις απέσυρε.

Πηγή: skai.gr

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