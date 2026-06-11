Ζιζέλ: «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι απλώς το σέξι μοντέλο»

Η Ζιζέλ μίλησε ανοιχτά για την εικόνα που τη συνόδευσε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, εξηγώντας πως ποτέ δεν είχε σκοπό να χτίσει την πορεία της πάνω στη σεξουαλικότητά της.

Σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό W, το 45χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία αναφέρθηκε στην εποχή που χαρακτηρίστηκε ως «το σέξι μοντέλο», μια ταμπέλα που, όπως παραδέχεται, βοήθησε την καριέρα της να απογειωθεί, χωρίς, όμως, να είναι κάτι που η ίδια επιδίωξε.

«Η αυτοπεποίθηση και η υγεία μπορούν φυσικά να βγάζουν αισθησιασμό, αλλά για μένα δεν είχε να κάνει ποτέ με το να προβάλλω μια συγκεκριμένη εικόνα. Ήμουν απλώς ο εαυτός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζιζέλ θυμήθηκε πως στα πρώτα της βήματα δυσκολευόταν να κλείσει δουλειές, ενώ πολύ συχνά την απέρριπταν. Όλα άλλαξαν, όπως λέει, όταν οι άνθρωποι της μόδας άρχισαν να τη συνδέουν με την «επιστροφή του σέξι μοντέλου». Από εκείνη τη στιγμή, οι προτάσεις άρχισαν να έρχονται η μία μετά την άλλη.

Η ίδια, ωστόσο, θεωρεί πως το κοινό και οι άνθρωποι της βιομηχανίας δεν ανταποκρίθηκαν μόνο στην εμφάνισή της, αλλά και στην ενέργειά της. «Ήμουν πολύ ζωντανή και χαρούμενη που βρισκόμουν εκεί. Η μόδα εκείνη την περίοδο άλλαζε και ίσως εγώ εκπροσωπούσα κάτι πιο υγιές και πιο δυναμικό», σημείωσε.

Στη συνέντευξη μίλησε και για το περίφημο «horse walk», το χαρακτηριστικό περπάτημα που την έκανε να ξεχωρίσει στις πασαρέλες. Όπως εξήγησε, προέκυψε φυσικά, μέσα από τη σχέση της με το σώμα της και τα σπορ, μεγαλώνοντας στη Βραζιλία. Για εκείνη, η πασαρέλα δεν ήταν ποτέ μόνο θέμα ρούχων, αλλά κυρίως θέμα αυτοπεποίθησης.

Μετρώντας πλέον περισσότερα από 30 χρόνια μπροστά στον φακό, η Ζιζέλ δηλώνει ευγνώμων για την πορεία της και για το γεγονός ότι σήμερα μπορεί να επιλέγει τις δουλειές που πραγματικά θέλει να κάνει. «Όταν είσαι σίγουρη για τον εαυτό σου και τον αποδέχεσαι, όλα κυλούν φυσικά», είπε, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία που φαίνεται πως τη συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

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