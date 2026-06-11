Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται το πρωί της Πέμπτης οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας, ανά τμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στο αντίθετο ρεύμα της Παραλιακής που οδηγεί στον Πειραιά.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Συγγρού, στην Πειραιώς από το Γκάζι προς την Ομόνοια, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας προς το Υγεία, στη Λεωφ. Κηφισού, στην Αττική Οδό και στον Σκαραμαγκά.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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