Υδροβόλο όχημα της αστυνομίας επιστρατεύτηκε για τη διάλυση μεγάλου πλήθους, κατά τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ταραχών στη Βόρεια Ιρλανδία, τα οποία ξέσπασαν μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ.

Ομάδα ατόμων εκτόξευαν τούβλα, μπουκάλια και ξύλινα αντικείμενα. Οι αρχές διέκοψαν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ κάποια σχολεία έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από ταραχές.

Το κέντρο του Μπέλφαστ παρουσίαζε εικόνα ερήμωσης, καθώς πολλές επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά ήδη από το μεσημέρι, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν δεκάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους να ξηλώνουν περιφράξεις κατοικιών. Μεγάλο όχημα του υπουργείου Υποδομών τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Το πλήθος επιχείρησε να πυρπολήσει εγκαταλελειμμένο ακίνητο, ενώ κάποιοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι συγκεντρωμένοι επιχειρούσαν να πλησιάσουν ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, οι οποίες ωστόσο ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, όπου χθες, Τρίτη, είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, περίπου 150 άτομα συγκεντρώθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξαν ελάχιστα επεισόδια και πραγματοποιήθηκαν λίγες συλλήψεις.

Έκκληση για ειρηνική διαμαρτυρία

Νωρίτερα, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ, με καταγωγή από το Σουδάν, παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου χθες Τετάρτη και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, στο πλαίσιο επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς στο θύμα, τον Στίβεν Όγκιλβι.

Ο Όγκιλβι, ηλικίας περίπου 40 ετών, έχει χάσει το αριστερό του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στο δεξί μάτι, καθώς και τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη.

Η οικογένειά του εξέδωσε νέα ανακοίνωση την Τετάρτη το βράδυ, αναφέροντας ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Οπως σημείωσαν, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη δήλωση αυτή λόγω «της μεγάλης ποσότητας ψευδών πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Παράλληλα απηύθυναν έκκληση για «ειρηνική διαμαρτυρία ως τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός», υπογραμμίζοντας ότι «πολλοί μετανάστες συμβάλλουν ουσιαστικά και πολύτιμα στην κοινωνία μας».

Η αντίδραση στο περιστατικό, καθώς και η φερόμενη εθνοτική καταγωγή του δράστη, οδήγησε σε διαδηλώσεις το βράδυ της Τρίτης σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ομάδες κουκουλοφόρων έβαλαν φωτιά σε κατοικίες, λεωφορείο και οχήματα, κυρίως στο Μπέλφαστ, αναγκάζοντας οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Επίσης, σε διάφορα σημεία εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Σε άλλες εξελίξεις:

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 27 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «επειδή ομάδες ταραξιών πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα προσπαθώντας να στοχοποιήσουν ξένους υπηκόους»

Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι μεταξύ όσων διασώθηκαν από τη βία της Τρίτης ήταν και ένα βρέφος δύο μηνών

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «επισημαίνουν κατοικίες» δημοσιεύοντας διευθύνσεις «θέτουν ζωές σε κίνδυνο» και ενδέχεται να διαπράττουν αδίκημα

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης των επεισοδίων στο Μπέλφαστ το βράδυ της Τρίτης.

Ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο άνδρες: σε έναν 42χρονο για συμμετοχή σε ταραχές, απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και επίθεση, και σε έναν 39χρονο για συμμετοχή σε ταραχές.

Πηγή: skai.gr

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