Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ρεπορτάζ από Σαλαμίνα και Ύδρα - Δείτε το trailer

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», παραμένει στην Ύδρα, αλλά ταξιδεύει και στη Σαλαμίνα για να μας παρουσιάσει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Μαθαίνουμε για τις επιπτώσεις που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα και γνωρίζουμε την ιστορία ενός φάρου, που καθοδηγεί τα πλοία, αδιάλειπτα από το 1901. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η ιστορία των φάρων στην Ελλάδα χάνεται στα βάθη των αιώνων, με τις πρώτες αναφορές να εντοπίζονται ήδη από την εποχή του Ομήρου. Για αιώνες, οι φάροι αποτελούσαν πολύτιμους οδηγούς για τους ναυτικούς, συμβάλλοντας στην ασφαλή ναυσιπλοΐα στα ελληνικά πελάγη, ενώ υπήρξαν και τόποι μόνιμης κατοικίας για τους φαροφύλακες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Φάρος της Κόγχης στη Σαλαμίνα.

Την 1η Απριλίου 2026, η κακοκαιρία «Ερμίνιο» έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Ύδρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε ολόκληρο το νησί. Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χείμαρρους, ενώ το παραλιακό μέτωπο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με τους καταστηματάρχες να δίνουν μάχη για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Παρόμοια είναι η εικόνα που καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο του Αιαντείου στη Σαλαμίνα, όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του σοβαρές φθορές στις υποδομές. Λακκούβες, σπασμένα τμήματα του οδοστρώματος και προβλήματα προσβασιμότητας συνθέτουν ένα σκηνικό που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Οι ίδιοι εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια πεζών και οδηγών, καταγγέλλοντας ότι οι αρμόδιες αρχές τους έχουν αφήσει αβοήθητους και όλες οι παρεμβάσεις αποκατάστασης γίνονται με πρωτοβουλίες ιδιωτών.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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