Τεχεράνη: Ιρανική φορτηγίδα χτυπήθηκε από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στα ανοιχτά του Ομάν, με την UKMTO να αναφέρει πως έλαβε αναφορά για περιστατικό 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Σοχάρ, για τάνκερ στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την ώρα, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Ο Ιρανός κυβερνήτης της επαρχίας Σιρίκ ανέφερε πως πρόκειται για ιρανική φορτηγίδα που χτυπήθηκε από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν.

Η φορτηγίδα 150 τόνων, που ανήκει σε ντόπιους από το Σιρίκ και μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν, χτυπήθηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοικτά του Χασάμπ, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν.

Πηγή: skai.gr

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