Διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απείλησε ολόκληρη την περιοχή με σκληρές συνέπειες σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσταθεροποιήσουν το Στενό του Ορμούζ, μετέδωσε την Πέμπτη το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WANA.

«Υπονομεύετε την ασφάλεια στο ιερό Στενό του Ορμούζ; Θα μετατρέψουμε ολόκληρη την περιοχή σε κόλαση για εσάς από κάθε γωνιά του Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί, διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Μουσαβί πρόσθεσε ότι η δήλωσή του αποτελεί άμεση απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή και ότι το Ιράν θα δράσει αποφασιστικά αν συνεχιστούν οι εχθρικές ενέργειες.

Οι δηλώσεις Μουσαβί έγιναν μετά την ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού ότι το Στενό του Ορμούζ κλείνει πλήρως για όλα τα πλοία και ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιηθεί.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι το Στενό του Ορμούζ έχει κλείσει, επισημαίνοντας σε ανάρτησή της στο X ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς και από το Στενό». Το Ιράν αμφισβήτησε αργότερα τον ισχυρισμό αυτό.

ΗΠΑ: «Αυτοάμυνα» τα πλήγματα στο Ιράν

Το βράδυ της Τετάρτης, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «πλήγματα αυτοάμυνας» εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι έπληξε με πυρομαχικά ακριβείας ιρανικές στρατιωτικές υποδομές και συγκεκριμένα συστήματα επιτήρησης και επικοινωνιών και θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το Ιράν. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, οι στόχοι που επλήγησαν συνιστούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και για τα εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ.

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Πηγή: skai.gr

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