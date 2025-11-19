Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα, Τετάρτη ο 29χρονος που ομολόγησε πως ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο, ο οποίος κατέληξε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε χτες στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι του έριξε 3 μπουνιές και εκείνος έπεσε κάτω. Επίσης, ισχυρίστηκε πως δεν είχε σκοπό να τον χτυπήσει τόσο άσχημα και να τον σκοτώσει.

Ακόμη, ανέφερε πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου βρέθηκε αιμόφυρτος στο αυτοκίνητό του ο 58χρονος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 29χρονος χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το τραγικό περιστατικό ξεκίνησε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Δείτε βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδίωξη που φέρνει στη δημοσιότητα το ERTNews:

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.





Πηγή: skai.gr

