Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Σειρά εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, μεθαύριο, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου, προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

- 08:00: Επίσημη έπαρση της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

- 11:00: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β'.

- 11:40: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

- 17:09: Υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

- Γενικός σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

- Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

- Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

- Από 21 έως 24 Νοεμβρίου, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στο χώρο του σταθμού Μετρό «Σύνταγμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.