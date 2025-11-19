Πάτρα: Σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου

Ένταλμα για σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη σε προαύλιο σχολείου, εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα.
Υπενθυμίζεται πως η μητέρα ενός 12χρονου κοριτσιού κατήγγειλε πως το παιδί βιάστηκε από έναν 16χρονο και μάλιστα το περιστατικό φέρεται να έγινε στο προαύλιο σχολείου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χτες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση και η έκθεση φαίνεται πως επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του παιδιού.
Έχει σχηματιστεί δικογραφία για τον 16χρονο για την κατηγορία του βιασμού, ωστόσο, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο, η δικογραφία βρίσκεται στην εισαγγελία της Πάτρας και αναμένοντα περαιτέρω ενέργειες από τις δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται πως ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν έρθει αρχικά σε επαφή μέσω του Instagram και είχαν κλείσει ραντεβού για να συναντηθούν. Ωστόσο, ο 16χρονος πλησίασε το κορίτσι και με τη χρήση βίας ανάγκασε να τον ακολουθήσει, πήγαν στο σχολείο και εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία, τη βίασε.
Η πλευρά του 16χρονου δίνει άλλη εκδοχή, με τις δικαστικές Αρχές να έχουν πλέον τον λόγο στην υπόθεση.
